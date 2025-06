BYD und voestalpine bringen Stahlbleche auf die Schiene

„Made in Europe for Europe” führt zu chinesisch-österreichischer Partnerschaft von zwei Technologieunternehmen.

Der chinesische Automobilhersteller BYD (Build Your Dreams) hat am Dienstag im Wiener Museumsquartier den ersten österreichischen Lieferanten für sein in Bau befindliches Werk in Ungarn vorgestellt.Die voestalpine AG versorgt die Fahrzeugproduktion im Szeged ab Ende 2025 mit hochwertigen Stahlblechen aus der Linzer Produktion.Das Unternehmen wurde von BYD aufgrund seiner geografischen Nähe zum Werk in Ungarn sowie der hohen Qualität und des ausgezeichneten Rufs des österreichischen Stahls ausgewählt.Die Transporte von Linz nach Szeged werden mit Ganzzügen umweltfreundlich auf der Schiene abgewickelt.Das BYD-Werk in Ungarn startet mit einer Kapazität für die Fertigung von 150.