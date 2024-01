Bundesheer baut Fliegerwerft 1 in Langenlebarn aus 

Neue „Black Hawk“-Hubschrauber erhalten hier Standort- und Servicezentrale. In Niederösterreich investiert das Verteidigungsministerium 300 Mio. Euro in die Infrastruktur.

Mit einem Investitionsvolumen von 15 Mio.Euro vergrößert das Österreichische Bundesheer den von ihm betriebenen „Fliegerhorst Brumowsky“ in Langenlebarn bei Tulln um neue wesentliche Komponenten.Die Mittel fließen dort in ein Werkstätten- und Lagergebäude sowie eine Wartungs- und Lackierbox. Nach 18-monatiger Bauzeit wird die „Fliegerwerft 1“ dann in der Lage sein, die bis Sommer 2025 von derzeit 9 auf 12 Maschinen aufgestockte „Black Hawk“-Hubschrauberflotte des Bundesheeres optimal instand zu halten und zu warten.Die Fliegerwerft 1 ist die Typenwerft für den mittleren Transporthubschrauber S-70 „Black Hawk“.