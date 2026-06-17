Bündnis für Gleichberechtigung: „Allianz Wasserstraße“

17.06.2026

Neue Initiative sucht aktiv den Dialog mit Industriekunden und Zivilgesellschaft für ein breiteres Meinungsbild und die Koordination der Branchenwünsche.

Bündnis für Gleichberechtigung: „Allianz Wasserstraße“ Bild: duisport - Marco Stepniak / 1. Obere Reihe von links: Steffen Bauer, CEO der HGK-Gruppe, und Markus Bangen, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG (duisport). Untere Reihe von links: Michael de Reese, CEO Rhenus Port Logistics, und Thomas Bogler, Mitglied des Verwaltungsrates der Viking Cruises AG. Sie unterzeichneten am 15. Juni 2026 in Duisburg die Gründungsdokumente der „Allianz Wasserstraße“.
Die Duisburger Hafen AG, die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), Rhenus Logistics sowie die Viking Cruises AG haben am 15.Juni 2026 die „Allianz Wasserstraße“ gegründet.Darin bündeln die führenden Akteure der deutschen Binnenhäfen und -schifffahrt ihre Expertise und ihr wirtschaftliches Gewicht, um den Wasserweg als zentrale Säule für Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und klimafreundliche Logistikketten zu stärken.Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, und Staatssekretärin Claudia Elif Stutz aus dem Bundesverkehrsministerium unterstützen die Interessenvertretung ausdrücklich.Zu den Unterzeichnern des Dokumentes zählen Markus Bangen (duisport), Steffen Bauer (HGK), Michael de Reese (Rhenus Logistics) und Thomas Bogler (Viking).

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