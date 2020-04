BUD Cargo City nimmt den Vollbetrieb auf

Das Logistikunternehmen cargo-partner gehört zu den ersten Mietern des neuen Luftfrachtzentrums am Flughafen Budapest

Der Komplex für den Umschlag von Luftfracht mit dem Namen BUD Cargo City auf dem internationalen Flughafen Ferenc Liszt ist seit Jänner in Betrieb, als das erste Gebäude und der Vorfeldbereich für die Flugzeugabfertigung eröffnet wurden. Mit der Fertigstellung des zweiten Gebäudes und dem Einzug aller Mieter, einschließlich der cargo-partner Gruppe, nimmt jetzt auch das Logistikzentrum den Vollbetrieb auf.

Das Speditionsgebäude ergänzt die Kapazität der BUD Cargo City um eine 11.600 m² große Lagerfläche und einen separaten, dreigeschoßigen Büroteil. Der gesamte Cargo City-Komplex ist vollständig vermietet und bestätigt bereits jetzt das vom Immobilien- und Fracht-Team des Budapester Flughafens entwickelte Betriebskonzept. Seit Wochen ist die Anlage rund um die Uhr in Betrieb, um Frachtflüge mit medizinischer Ausrüstung für die Region abzufertigen.

Mit der BUD Cargo City wurde ein Gemeinschaftsareal geschaffen, in dem die verschiedenen Marktakteure – Frachtabfertigungsunternehmen, Spediteure, Fluggesellschaften und Behörden – an einem Ort viel effizienter als bisher zusammenarbeiten und kooperieren können. In dieser Gemeinschaft ist cargo-partner als langjähriger Partner des Budapester Flughafens einer der ersten Mieter, die der Flughafenbetreiber begrüßen konnte.

Das Unternehmen verfügt über besonderes Fachwissen zur Optimierung der Informationstechnologien und der Lieferkette, und ist seit 25 Jahren am Flughafen Budapest tätig. Es gilt derzeit als einer der führenden Logistikdienstleister am Standort und erweitert mit dem Einzug in die Cargo City die Kapazität um 1.200 m² Lager- und mehr als 400 m² Bürofläche.

„Das spiegelt unser Engagement auf dem mittel- und südeuropäischen Markt, sowie die stetig steigende Nachfrage in dieser Region wider. In den letzten Jahren konnte der Flughafen Budapest mit seinem ehrgeizigen Entwicklungsprogramm als Luftfrachtdrehkreuz auf sich aufmerksam machen. Vor diesem Hintergrund möchten wir uns mit unserem vielfältigen Dienstleistungsangebot auf dem kontinuierlich wachsenden lokalen Luftfrachtmarkt positionieren“, erklärt Attila Becze, Subregionaldirektor für Ungarn und Rumänien bei cargo-partner.

„Cargo-partner ist schon lange einer unserer wichtigsten Luftfrachtpartner. Unsere Zusammenarbeit gründet auf ausgezeichneter Kooperation, Teamarbeit und kontinuierlicher, professioneller Kommunikation. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, als das Unternehmen als eines der ersten angedeutet hat, dass es in die Liste der Mieter der BUD Cargo City aufgenommen werden möchte“, erklärt René Droese, Chief Development Officer für den Flughafen Budapest.

Im April organisierte cargo-partner neun zusätzliche Charterflüge nach BUD, die von Emirates und Air Atlanta Icelandic durchgeführt wurden. „Darüber hinaus werden im Mai unter der Organisation des Logistikers wöchentlich 2-3 Charterflüge in BUD landen“, so René Droese.



