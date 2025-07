BUD Cargo: 50 Prozent Wachstum

Der Luftfrachtverkehr am Flughafen der ungarischen Hauptstadt verzeichnet heuer neue Rekorde: Die Frachtleistung in den ersten sechs Monaten des Jahres brach mit 199.319 Tonnen alle bisherigen Höchstwerte - ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 2024.Damit übertraf sie schon jetzt den Gesamtjahreswert von 2022 und erreichte fast das jährliche Frachtaufkommen von 2023.Im Juni fertigte der Flughafen Budapest 34.994 Tonnen ab, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

