BTK eröffnet Standort für Kontraktlogistik in München

Das Logistikzentrum Parsdorf konsolidiert einen bisher dezentral gelagerten Großkunden an einem Ort.

Mit einem neuen Logistikzentrum in Parsdorf bei München erweitert die BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH ihren Geschäftsbereich Kontraktlogistik.Zum 1.Jänner 2022 geht der neue Standort mit 11.000 m² Fläche in Betrieb.Inklusive der zwei eigenen Logistikimmobilien in Raubling und weiteren Mietlagern im Raum Rosenheim bewirtschaftet BTK Logistik dann 30.