Brennerautobahn AG erwirbt 75 Prozent der InRail AG

Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der InRail AG, neben der RTC AG und der Lokomotion GmbH, steigt die Brennerautobahn AG zur zweitgrößte italienischen Unternehmensgruppe im Schienengüterverkehr auf. Der Verwaltungsrat hat dafür die notwendige Kapitalerhöhung in der Tochtergesellschaft STR Brennero Trasporto Rotaia AG beschlossen.Der Ankauf umfasst 75 Prozent der InRail-Anteile von den aktuellen Gesellschaftern Tenor und Inter-Rail.Die Akquisition schließt zudem das Know-how und das Management dieser Gesellschaft mit ein.Die InRail ist als Bahnunternehmen in Italien sowie in den Nachbarländern tätig.

