Bremerhaven: Grüner Strom für Schiffe von Höegh Autoliners

Die norwegische Reederei Höegh Autoliners wird ab September 2025 ihre Autotransporter in Bremerhaven mit klimafreundlicher Energie vom Land versorgen.In einem dazu unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU) bekennt sich das Unternehmen zur Nutzung der neuen Landstromanlage am BLG-Terminal im Nordhafen.„Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit Bremerhaven vertiefen und einen unserer wichtigsten Häfen bei seinen Bemühungen um die Dekarbonisierung unterstützen können.Damit machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg zu Net-Zero", sagt Andreas Enger, CEO von Höegh Autoliners.Kristina Vogt, Senatorin für Häfen, Wirtschaft und Transformation, fügt hinzu: „Landstrom ist eine der schnell wirksamen, technisch verfügbaren Maßnahmen, um Emissionen im Hafenbetrieb deutlich zu senken.

