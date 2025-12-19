Bremerhaven: Grünes Licht für Sanierung der Containerkajen

19.12.2025

Die Bremenports GmbH & Co. KG übernimmt die Planung und Umsetzung der schrittweise erfolgenden Maßnahmen.

Bremerhaven: Grünes Licht für Sanierung der Containerkajen Bild: Bremenports
Die Wirtschaftsdeputation der Freien Hansestadt Bremen hat in der Sitzung am 17.Dezember 2025 die Umsetzung der Sanierung der Containerkajen am Bremerhavener Terminal 1 bis 3a beschlossen.Ziel ist es, die Infrastruktur für die Abfertigung moderner Containerschiffe und schwerlastfähige Umschlagflächen für den Offshore- und Energiesektor nachhaltig zu sichern.Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit des Containerterminals gestärkt und die Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa langfristig gewährleistet.Zugleich fügt sich das Vorhaben in die bundespolitische Zielsetzung ein, Bremerhaven als zentralen maritimen Logistik Hub weiter auszubauen.

