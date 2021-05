„Book & Claim“-Verfahren für nachhaltige Flugzeugtreibstoffe

DHL Global Forwarding hat sich dem Eco-Skies Alliance-Programm von United Airlines angeschlossen und wird sich in diesem Jahr am Kauf von rund 12,87 Millionen Liter SAF beteiligen, um Emissionen einzusparen.Der nachhaltige Flugzeugtreibstoff wird dem herkömmlichen Kerosin von United Airlines Flügen beigemischt.Je höher der Anteil SAF an der Gesamttreibstoffmenge, desto geringer fallen die CO2-Emissionen aus.So können nachhaltig und effektiv CO2-Emissionen eingespart werden, wo sie entstehen.DHL Global Forwarding gibt diese Vorteile an die Luftfrachtkunden weiter und unterstützt sie damit bei der Reduzierung ihres eigenen ökologischen Fußabdrucks.

