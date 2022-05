Joint Venture BLG Glovis BHV ist offiziell gestartet

Der Autoterminal in Bremerhaven bleibt weiterhin als Universalhafen für alle Schiffseigner offen.

Bild: BLG / (v.l.:) Donghwan Suh, GF BLG GLOVIS BHV GmbH, Taewoo Kim, Vice President/Head of Ocean Division Hyundai GLOVIS, Andrea Eck, Vorstand AUTOMOBILE BLG LOGISTICS, Hans Brähler, GF BLG GLOVIS BHV GmbH, und Michael Bosch, GF BLG AutoTerminal Bremerhaven.

Im Mai 2022 ist der operative Betrieb des Joint Ventures BLG Glovis BHV GmbH am Autoterminal Bremerhaven gestartet.Nun nahmen bei einem gemeinsamen Termin vor Ort hochrangige Vertreter des Reeders und der BLG das gemeinsame Büro im Kaiserhafen offiziell in Betrieb.Hyundai Glovis wird in den nächsten Jahren den BLG AutoTerminal Bremerhaven als europäischen Hub für seine Automobiltransporte zwischen Asien und Europa ausbauen.Herzstück des Joint Ventures sind zwei festgelegte Schiffsliegeplätze sowie eine Vorstaufläche für Fahrzeuge.Das verkürzt die Transportwege von Hyundai- und KIA-Fahrzeugen sowie Modellen anderer Automobilhersteller, die der Reeder transportiert.