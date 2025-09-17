Anzeige

BLG AutoTransport: Sven Wellbrock wird Geschäftsführer

17.09.2025

Integration von Schiene, Straße und Binnenschiff zählt zu den vorrangigen Aufgaben des Logistikexperten.

BLG AutoTransport: Sven Wellbrock wird Geschäftsführer Bild: BLG Gruppe
Sven Wellbrock übernimmt ab dem 1.Oktober 2025 die Geschäftsführung der BLG AutoTransport GmbH & Co.KG.In dieser Funktion trägt er die Verantwortung für die Bereiche Transporte und Rail.Damit setzt BLG Logistics auf eine Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Schienensektor.

