BLG AutoTransport: Sven Wellbrock wird Geschäftsführer

Integration von Schiene, Straße und Binnenschiff zählt zu den vorrangigen Aufgaben des Logistikexperten.

Sven Wellbrock übernimmt ab dem 1.Oktober 2025 die Geschäftsführung der BLG AutoTransport GmbH & Co.KG.In dieser Funktion trägt er die Verantwortung für die Bereiche Transporte und Rail.Damit setzt BLG Logistics auf eine Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Schienensektor.