Bier strömt ab jetzt CO2-frei in die Wiener City

Bild: WK Wien - Florian Wieser / Harald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union, Gastronom Paul Kolarik und Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeit in der Wirtschaftskammer Wien, mit einem elektrischen Lkw der Brau Union vor der Luftburg - Kolarik im Prater.

Unter Verwendung eines 16,7 Tonnen schweren Elektro-Lkw liefert die Brau Union Österreich in Zukunft klimafreundlich Bier an Gastronomiebetriebe, die im 1.oder 2.Wiener Gemeindebezirk angesiedelt sind.Das Fahrzeug ist Teil des Projekts „Zero Emission Transport“ (ZET), bei dem sich 41 Unternehmen freiwillig zur emissionsfreien Zustellung in der Wiener Innenstadt verpflichten.Die Brau Union setzt dabei auf einen E-Lkw mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern und bezieht für dessen Betrieb ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen.