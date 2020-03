BEXity GmbH: Ab 1. April 2020 partielle Kurzarbeit

Das Management will das Unternehmen mit einer gesicherten finanziellen und liquiditätstechnischen Situation in bessere Zeiten führen

Wie eine Vielzahl anderer renommierter Firmen in Österreich hat sich die BEXity GmbH zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und damit auch operativen Stabilität und in engem Austausch mit unserem Betriebsrat dazu entschlossen ab 1. April 2020 gezielt partielle Kurzarbeit einzusetzen. Das wurde gestern in einer Kundeninformation verlautbart.

Demnach führt die aktuelle Coronakrise zu einer Vielzahl an Herausforderungen für das Unternehmen und liegen die sinkenden Sendungszahlen insbesondere im Bereich Charter und Stückgut in den erlassenen Einschränkungen begründet. Gleichzeitig verzeichne man jedoch in anderen Bereichen, etwa im Lebensmittel-, Pharma oder dem Hygienepapiersektor, ein massiv höheres Auftragsvolumen in den Lägern.

In dem Schreiben wird explizit betont, dass die Kurzarbeit eine reaktive Maßnahme auf den schon vorherrschenden Sendungsrückgang ist. Man wolle und werde auch weiterhin alle Stückgüter in höchstmöglicher Qualität transportieren. „Durch den Einsatz von partieller und gezielter Kurzarbeit können wir auch kurzfristig wieder Kapazitäten schaffen und auf einen Sendungsanstieg reagieren.“

Der Sendungsrückgang betrifft hauptsächlich die Transportlogistik. Daher wird in diesem Bereich die partielle Kurzarbeit auch primär und standortspezifisch eingesetzt. Das Unternehmen hat sich besonders in diesem Bereich für den Einsatz der Kurzarbeit entschieden, um das erfahrene Personal weiterhin halten zu können und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

In den Lebensmittel-, Pharma- und Hygienepapierlägern verzeichnet BEXity aktuell ein massiv erhöhtes Auftragsvolumen. Hier leisten die Mitarbeitenden einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Versorgungssicherheit in Österreich. An Lagerstandorten für andere Produktbereiche wird die Auftragslage jeweils individuell beurteilt und bei äußerst niedriger Auslastung auf das Mittel der partiellen Kurzarbeit zurückgegriffen.

„Mit den gesetzten Maßnahmen können wir die BEXity GmbH beruhigt in bessere Zeiten führen. Die finanzielle und liquiditätstechnische Situation ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert“, betont die Geschäftsführung des Logistikunternehmens.

www.bexity.com