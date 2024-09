RCG: Schienen-Partnerschaft für Rundholz und Hackgut

Die Papierholz Austria GmbH ist eine Holzeinkaufsgesellschaft und versteht sich als Bindeglied zwischen Waldbesitzer:innen und der holzverarbeitenden Industrie.Mit einem Umsatz von 491 Mio.EUR und 54 Mitarbeitenden betreibt das Unternehmen Standorte in Frantschach in Kärnten sowie Gratkorn und Pöls in der Steiermark.Für Papierholz Austria transportiert die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) auf der Schiene Hackgut und Rundholz.Durch die enge Zusammenarbeit und die maßgeschneiderten Logistiklösungen kann die Holzeinkaufsgesellschaft ihre nachhaltigen Transportziele erreichen und einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks leisten.

