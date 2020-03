BERTSCHlaska, Starlinger & Co und Herz Armaturen glänzen in Zentralasien

Richard Schenz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und der für Zentralasien zuständige WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Rudolf Thaler überreichten in Tashkent den Silk Road Biz Award 2020 für herausragende Leistungen in Zentralasien.Die Preisträger BERTSCHlaska (Vorarlberg), Herz Armaturen und Starlinger & Co (beide Wien) punkteten mit Erfolgstorys in Usbekistan und Kasachstan.Von den sechs nominierten Unternehmen waren vier beim Empfang der „Aussenwirtschaft Austria“ in Tashkent vertreten, der anlässlich des Besuches der größten Österreich-Wirtschaftsmission in Usbekistan gegeben wurde.„Zentralasien rückt immer stärker in den Fokus der heimischen Exportwirtschaft“, freut sich der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Rudolf Thaler.Die österreichischen Exporte in den Wachstumsmarkt Usbekistan übersprangen im vergangenen Jahr die Rekordmarke von 100 Mio.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login