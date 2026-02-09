Bertschi trotzt Europas stagnierenden Chemiemärkten

Der Schweizer Intermodal-Spezialist befördert wachsende Volumina aus Asien, dem Nahen Osten und Amerika.

Die Bertschi Gruppe rechnet im Jahr 2026 weiterhin mit einem herausfordernden Markumfeld, geprägt durch Überkapazitäten und Kostendruck.Vor diesem Hintergrund will man den Kundenservice stärken und die Investitionen auf Infrastruktur, Equipment und digitale Entwicklungen konzentrieren.Die klare Botschaft lautet: Die Generierung von Kundennutzen und gezielte Investitionen können auch in einem stagnierenden Markt Wachstum ermöglichen. Das Jahr 2025 schloss die Gruppe mit einem Umsatz von 1,02 Mrd.CHF (rund 1,11 Mrd.