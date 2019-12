Bereits sieben A1 Paket Stationen in Wien

In Wien gibt es jetzt ein neues Angebot für die sichere Aufbewahrung zum Beispiel von Weihnachtsgeschenken oder für die Umleitung von Paketsendungen. Die Rede ist von den sieben A1 Paket Stationen, die in den vergangenen Woche eingerichtet wurden.

Privatpersonen können sich mit der A1 Paket App ein Fach in der A1 Paket Station mieten und dort ihre Bestellungen sicher aufbewahren oder auch Geschenke austauschen. Auch lokale Unternehmen können so ein Fach mieten und damit ihren Kunden mehr Service bieten – ganz unabhängig von den Öffnungszeiten.



Zusätzlich können die beiden Paketdienstleister DPD und GLS die A1 Paket Station ebenfalls als alternativen Zustellort nutzen, falls der Empfänger nicht zuhause ist. Die Benachrichtigung für den Kunden erfolgt direkt vom Paketdienstleister per Mail oder Benachrichtigungskarte.



An folgenden Wiener Standorten stehen A1 Paket Stationen:



1020 Wien, Lassallestraße 9

1050 Wien, Schönbrunnerstrasse 40

1050 Wien, Kohlgasse 37

1050 Wien, Margaretenstrasse 79

1050 Wien, Zentaplatz 1

1060 Wien, Linke Wienzeile 154

1210 Wien, Schererstrasse 111 (U-Bahnstation Leopoldau)

www.a1.net; www.dpd.com/at; www.gls-group.eu