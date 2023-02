Bild: FH des BFI Wien / v.l.n.r.: Andreas Breinbauer (Rektor und Studiengangsleiter, FH des BFI Wien), Eva Schiessl-Foggensteiner (Geschäftsführerin, FH des BFI Wien), Georg Dawoud (Head of Legal, UnitCargo), Eduard Gharzouzi (Head of Procurement & Tender Management, UnitCargo) und Davor Sertic (Geschäftsführer, UnitCargo).

Das international tätige Transportunternehmen UnitCargo und die FH des BFI Wien werden in Zukunft eng zusammenarbeiten.Anfang Februar haben der FTL-Spezialist und die Hochschule eine Vereinbarung abgeschlossen, wonach Studierende der Logistik-Studiengänge der FH die Möglichkeit erhalten, bereits während der Ausbildungszeit in die Praxis eines Betriebes hineinzuschnuppern.Umgekehrt kann sich UnitCargo den Fachkräften von morgen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.Mit der Einbindung von UnitCargo können Student:innen in Hinkunft an projektbezogenen Lehrveranstaltungen teilnehmen, Gastvorträgen zuhören und auf der FH-Karrieremesse die Logistik-Praxis eines weltweit agierenden Players kennenlernen.Darüber hinaus haben die Studierenden die Chance, ein Praktikum bei dem Unternehmenspartner zu absolvieren, um wertvolle Berufserfahrungen zu sammeln.