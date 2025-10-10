Anzeige

Bei Transport und Logistik kann KI viel bewirken

10.10.2025

Lagerhaltung, Leerfahrten, Papierberge: Fachleute sehen ein Bündel an Anwendungsmöglichkeiten für die moderne Technologie.

Bei Transport und Logistik kann KI viel bewirken Bild: Martin Müller / Claus Postiasi beim Transporeon Summit 2025 in Amsterdam
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann die Transport- und Logistikwirtschaft produktiver, rascher und kostengünstiger machen.Das war die übereinstimmende Meinung einer beim Transporeon Summit 2025 in Amsterdam abgehaltenen Expertendiskussion.Sie stand unter dem Arbeitstitel „Transportation Intelligence – Erkenntnisse aus Echtzeitdaten und Branchenanalysen“.Claus Postiasi, Verkaufsdirektor von LKW Walter Deutschland, nannte Lagerhaltung, Leerfahrten und Zettelwirtschaft als Bereiche, bei denen KI entscheidend zur Verbesserung der Ist-Situation angewendet werden könne.Die Vernetzungsplattform Transporeon liefere mit „Real-Time Visibility“ ein gutes Beispiel, wie Prozesse schneller ablaufen, wenn die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu exakten Daten haben.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Lagerflächen neu gedacht bei Storageplace.at

Der digitale Marktplatz vernetzt Anbieter und Mieter von Lagerflächen auf einer benutzerfreundlichen Plattform.

10.10.2025

Partnerschaft von Storebox und myflexbox trägt Früchte

Die Locker-Lösungen von myflexbox sind schon an mehr als 50 Storebox-Standorten in Deutschland anzutreffen.

10.10.2025

Fahrzeuglogistiker pirschen sich an die Militärs an

Dem hohen Kostendruck begegnet die FVL-Branche mit dem Erschließen neuer Märkte und technischen Innovationen.

09.10.2025
Anzeige
Anzeige