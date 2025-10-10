Bei Transport und Logistik kann KI viel bewirken

Lagerhaltung, Leerfahrten, Papierberge: Fachleute sehen ein Bündel an Anwendungsmöglichkeiten für die moderne Technologie.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kann die Transport- und Logistikwirtschaft produktiver, rascher und kostengünstiger machen.Das war die übereinstimmende Meinung einer beim Transporeon Summit 2025 in Amsterdam abgehaltenen Expertendiskussion.Sie stand unter dem Arbeitstitel „Transportation Intelligence – Erkenntnisse aus Echtzeitdaten und Branchenanalysen“.Claus Postiasi, Verkaufsdirektor von LKW Walter Deutschland, nannte Lagerhaltung, Leerfahrten und Zettelwirtschaft als Bereiche, bei denen KI entscheidend zur Verbesserung der Ist-Situation angewendet werden könne.Die Vernetzungsplattform Transporeon liefere mit „Real-Time Visibility“ ein gutes Beispiel, wie Prozesse schneller ablaufen, wenn die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu exakten Daten haben.