Bei Hapag-Lloyd weht der Goldwind

Hapag-Lloyd hat mit Goldwind, ein globaler strategischer Partner für saubere Energie mit Sitz in Peking in China, eine Vereinbarung über die Lieferung von 250.000 Tonnen grünem Methanol pro Jahr getroffen.Der Kraftstoff soll aus einem Mix aus Bio- und E-Methanol bestehen, Treibhausgasemissionen um mindestens 70 Prozent reduzieren und dabei allen gängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen entsprechen.„Mit der Vereinbarung sichern wir einen wesentlichen Teil unseres Bedarfs an grünen Treibstoffen.Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2045 einen Netto-Null-Flottenbetrieb zu erreichen, einen deutlichen Schritt näher.

