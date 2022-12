Baltic Hub gibt Startschuss für Bau des dritten Terminals 

Am 28.November 2022 gab Baltic Hub (ehemals DCT Gdańsk), der Betreiber des größten Containerterminals in der Ostsee, in Anwesenheit des Staatssekretärs Marek Gróbarczyk im Ministerium für Infrastruktur feierlich den Startschuss für den Bau seines dritten Tiefwasserterminals - T3.Nach seiner Fertigstellung im zweiten Quartal 2025 wird das neue Terminal über eine 717 Meter lange und 17,5 Meter tiefe Kaimauer verfügen. Dies wird der dritte Baltic Hub-Liegeplatz für Hochseeschiffe sein, an dem die größten Containerschiffe der Welt abgefertigt werden können.Der neue Terminal wird außerdem 36,5 Hektar zusätzliche Betriebsfläche bieten.

