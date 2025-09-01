Anzeige

Bald 12 E-Lkw beim Logistiker Gebrüder Weiss

01.09.2025

Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich.

Bald 12 E-Lkw beim Logistiker Gebrüder Weiss Bild: Gebrüder Weiss
Nicht nur bei Pkw, auch bei Lkw ist die Zukunft elektrisch.Der Logistiker Gebrüder Weiss ersetzt jetzt 12 Diesel-Lkw durch E-Trucks und vermeidet damit künftig 4.400 Tonnen CO2 pro Jahr.Die batteriebetriebenen Nutzfahrzeuge haben eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern pro Tag und werden künftig zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie gespeist, nämlich mit dem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage.Drei Elektro-Lkw sind bereits im Einsatz, die weiteren folgen in den kommenden Wochen.

