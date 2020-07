Bahnlogistik-Spezialist Innofreight testet BoxInBox-System

Leerfahrten im Gütertransport minimieren und die Umwelt schonen – so lautet das Ziel des Konzeptes „BoxInBox“. Ende Mai wurde der Prototyp von Innofreight ausführlich und erfolgreich im Hafen Koper getestet.

Bestandteil der Lösung ist ein Spezialcontainer, der Kohle und Eisenerz transportiert. Neu daran ist, dass dieser Container nicht wie bislang üblich ohne Ladung ankommt, sondern mit Fertigprodukten beladene ISO-Seecontainer transportiert. Dieses „BoxInBox“ Konzept ermöglicht somit eine deutliche Reduktion der Leerfahrten und damit einhergehend eine Senkung der Transportkosten.

Entwickelt wurde dieses neue System für die voestalpine Linz. Gemeinsam mit dem Team vom Hafen Koper in Slowenien wurde es erfolgreich getestet und wird zukünftig weiterentwickelt, damit auch die letzten Herausforderungen aus dem Weg geräumt werden können. Momentan stellt die Reinigung der BoxInBox-Container noch eine Herausforderung dar, für die intensiv an einer Lösung gearbeitet wird, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Innofreight mit Sitz in Bruck an der Mur in der Obersteiermark liefert seinen Kunden ausgeklügelte technische Lösungen für den Schienengüterverkehr. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Entwicklung innovativer Waggons, Container und Entladesysteme für und in Zusammenarbeit mit den Auftraggebern und Geschäftspartnern.

Daten und Fakten zu Innofreight:

1,3 Mio. Containerentladungen/Jahr

15.000 Container im Einsatz

2.000 InnoWaggons im Einsatz

200 Ganzzüge im Einsatz

110 Internationale Mitarbeitende

58 Entladestapler

14 Länder

6 Entladeanlagen

www.innofreight.com