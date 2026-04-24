Bahnlogistik in Ungarn fährt auf Beschleunigungskurs

24.04.2026

Bei der Ortschaft Zalaszentiván entstehen um 32 Mio. EUR ein Verbindungsgleis und ein neuer Bahnhof.

Bahnlogistik in Ungarn fährt auf Beschleunigungskurs Bild: GySEV
Der Schienenverkehr im Südwesten Ungarns wird schneller.In Kürze beginnen die Bauarbeiten an einer neuen, 1.500 Meter langen Verbindungsstrecke beim Bahnhof Zalaszentiván, einem wichtigen Knotenpunkt.Wie das Eisenbahnunternehmen GySEV auf seiner Website ankündigt, ist die Fertigstellung für Anfang 2028 geplant.Die Umsetzung des Projekts ist notwendig, weil Personenzüge zwischen Szombathely und Zalaegerszeg sowie Güterzüge auf der Ostsee-Adria-Route zwischen der Slowakei/Polen und Slowenien den Bahnhof Zalaszentiván derzeit nur mit Richtungswechsel passieren können.

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