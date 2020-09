Bahnlogistik: Ergänzung in der InnoWaggon-Familie

Das Equipment der Innofreight Solutions GmbH ist vielfältig einsetzbar. Wie sehr, haben die letzten Beladeversuche mit einem 80ft Wagen gezeigt. Der einteilige 80ft Sggrss Waggon ergänzt die InnoWaggon-Familie und bietet unterschiedlichste Belademöglichkeiten.

Zur Optimierung des Transports von Schüttgütern, wie Hackschnitzel, können auf einem Wagen bis zu vier 20ft Container transportiert werden. Setzt man die City Logistics Container von Innofreight ein, kann die hohe Zuladung mit der innovativen Entlademöglichkeit kombiniert werden.

Stattet man die 80ft Wagen mit Innofreight Paletten aus, erhöht sich die Flexibilität weiter. Es können Güter wie Rohre, Schienen, Knüppel, Spundwände oder Baustahl mit bis zu 25 Meter Länge transportiert werden – das immer in enger Abstimmung mit der Be- und Entladetechnik bei den Nutzern.

Innofreight mit Sitz in Bruck an der Mur in der Obersteiermark liefert seinen Kunden ausgeklügelte technische Lösungen für den Schienengüterverkehr. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Entwicklung innovativer Waggons, Container und Entladesysteme für und in Zusammenarbeit mit den Auftraggebern und Geschäftspartnern.

Daten und Fakten zu Innofreight:

1,3 Mio. Containerentladungen/Jahr

15.000 Container im Einsatz

2.000 InnoWaggons im Einsatz

200 Ganzzüge im Einsatz

110 Internationale Mitarbeitende

58 Entladestapler

14 Länder

6 Entladeanlagen

www.innofreight.com