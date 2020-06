Bahnlogistik: Aus Carbo Rail wird Retrack Slovakia

Nach dem im Februar 2020 stattgefundenen „Signing“ und der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden hat die VTG Rail Logistics GmbH die Mehrheit an dem slowakischen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Carbo Rail übernommen. Damit verantwortet das Hamburger Unternehmen ab sofort die gesamte strategische Entwicklung sowie die operative Steuerung des Betriebs. Dazu gehört auch eine Eingliederung in das VTG-EVU Retrack: Künftig firmiert Carbo Rail unter dem Namen Retrack Slovakia.

„Mit ihren Betriebslizenzen für die Slowakei, die Tschechische Republik und Ungarn ist die Carbo Rail eine sinnvolle Ergänzung unseres Retrack-Netzwerks, die unsere Präsenz in Zentral- und Osteuropa nachhaltig stärkt“, erläutert Günther J. Ferk, Head of VTG Rail Logistics Europe. „Unter einem gemeinsamen Namen wollen wir unseren Kunden in ganz Europa auf den wichtigsten Korridoren durchgängige Traktionsleistungen und umfangreiche speditionelle Lösungen aus einer Hand anbieten.“

Durch die Erweiterung des Netzwerks soll eine Lokomotive künftig ohne aufwendiges Umkuppeln an Grenzübergängen auf einem kompletten Korridor verkehren. Der neue Partner im Retrack-Netzwerk bringt dabei nicht nur seine Lizenzen ein, sondern auch seine Assets, darunter 25 Lokomotiven, und die rund 150 Mitarbeitenden. Das VTG-eigene Retrack-Netzwerk verbindet die wichtigsten Wirtschaftszentren innerhalb Europas logistisch miteinander. Dabei können sowohl Einzelwaggons wie Wagengruppen und komplette Güterzüge abgebildet werden.

Entstanden ist Retrack aus einem EU-Projekt, in dessen Rahmen 2007 ein Alternativkonzept zum Einzelwagensystem der Staatsbahnen erarbeitet wurde: Ein Zusammenschluss mehrerer EVUs hatte sich das Ziel gesetzt, den Transport von Einzelwagen zu vereinfachen und Kunden mit stabilen Laufzeiten ein neues Portfolio über europäische Ländergrenzen hinweg anzubieten, um so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Lkw-Transporte auf die Schiene zu verlagern.

Nach dem Ausscheiden einiger Projekt-Partner übernahm VTG 2014 das Retrack-Angebot in Eigenregie. Getreu dem VTG-Motto „make rail easy“ bietet das EVU seinen Kunden individuell skalierbare und effiziente Transportleistungen.

www.vtg.de