Bahn-Start-up Adesso Rail geht auf Tour

Das neue Eisenbahnverkehrsunternehmen startet mit dem Anspruch „Your partner for handshake, trust and quality“.

In Krieglach in der Obersteiermark wurde gestern ein neues Kapitel in der heimischen Bahnlogistik eingeläutet.Mit der offiziellen Vorstellung der Adesso Rail kommt frischer Wind in den Schienengüterverkehr von, nach und durch Österreich.Hinter der Neugründung stehen drei Gesellschafter mit langer Erfahrung in der Bahnlogistik.Patrizia Langer (80 Prozent), Niklas Friedl und Michael Woinesich (je 10 Prozent) wollen „jetzt“ gemeinsam mit voller Kraft durchstarten.Bei der Veranstaltung in Krieglach hat Adesso Rail zwei Vectron Lokomotiven von Railpool übernommen.