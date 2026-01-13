Bahn frei für Vectron Dual Mode mit ETCS in Österreich

Erste zugelassene Fahrzeuge wurden an den österreichischen Bahnbetreiber Stern & Hafferl Verkehr übergeben.

Die Europäische Eisenbahnagentur hat die Siemens Zweikraftlokomotive Vectron Dual Mode (VDM) für den Betrieb mit dem Zugbeeinflussungssystem European Train Control System (ETCS) Baseline 3.6 in Deutschland und Österreich zugelassen.Die Zulassung umfasst auch den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen beiden Ländern.Die ersten beiden Lokomotiven mit deutscher und österreichischer Zulassung wurden an Stern & Hafferl Verkehr in übergeben.Die Lokomotiven werden im Siemens Mobility-Werk in München-Allach gefertigt.