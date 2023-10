Autonome Lkw sind Chance für den Kombinierten Verkehr

MAN Truck & Bus, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius und Götting KG haben gemeinsam wegweisende Forschungsergebnisse beim Einsatz eines autonomen Lkw in der Containerlogistik erzielt.Im Rahmen des Forschungsprojekts „Autonome Innovation im Terminal Ablauf“ (ANITA) zeigten sie, wie selbstfahrende Lkw mit der passenden Einbindung in die Infrastruktur den Kombinierten Verkehr auf Straße und Schiene zukünftig leistungsfähiger, planbarer und zugleich flexibler machen können.Die Projektpartner haben dafür einen autonom fahrenden Lkw entwickelt, der Containerverladungen von der Straße auf die Schiene mit Hilfe einer digitalen Missionsplanung selbstständig erledigen kann.Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Forschungsprojekt lief insgesamt drei Jahre.Rund sechs Monate davon haben die Experten das Fahrzeug im DB Intermodal Services Container-Depot und DUSS Container-Terminal in Ulm im Praxiseinsatz getestet.

