Autamarocchi jetzt mit zwei Niederlassungen in Österreich

Die Autamarocchi GmbH ist seit fünf Jahren im Cargo Center Graz angesiedelt. Seit Oktober verstärkt eine neue Niederlassung in Wien die Präsenz des italienischen Straßentransportunternehmens in Ostösterreich. Diese Geschäftsausweitung wurde seit der Gründung des Unternehmens erwogen.

Der neue Standort dient nicht nur dem Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Österreich, sondern darüber hinaus auch zur Stärkung der Containertransporte in den Ländern Tschechien und Slowakei, sowie der Verkehre zwischen Österreich und Ungarn – wo das Unternehmen bereits eine Niederlassung in Budapest hat.

Bis Oktober hat Autamarocchi insgesamt 6.500 Containertransporte in Österreich durchgeführt. Die Anzahl der Fahrten ist demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent gestiegen. Bei 80 Prozent davon handelte es sich um 40′ Container. „Dies ergibt ein Containeraufkommen von circa 11.000 TEU“, rechnet Roberto Vidoni, Managing Director Austria der Autamarocchi GmbH, vor.

Etwa 85 Prozent davon werden auf den Routen der nordadriatischen Häfen – Koper und Triest – transportiert, aber Autamarocchi bedient auch die nördlichen Häfen, wie Bremerhaven und Rotterdam, mit eigenen Verkehren. Für österreichischen Auftraggeber operiert das Unternehmen auch von und nach den tyrrhenischen Häfen Genua – La Spezia.

Die Hauptkunden der Autamarocchi GmbH sind weltweit tätige Spediteure und Containerreedereien. In Österreich beschäftigt das Unternehmen derzeit fünf Mitarbeitende in Büros in Graz und Wien.

Autamarocchi S.p.A. mit Hauptsitz in Triest betreibt eine Flotte von 720 eigenen Lkw und mehr als 1.350 gezogenen Einheiten. Das Unternehmen hat Filialen in den Häfen in Mittel- und Norditalien. Darüber hinaus gibt es eigene Containerdepots in Triest, Venedig, Padua, Mailand, Genua und Livorno, ergänzt um Standorte in Koper und Triest.

Neben Italien, wo das 1986 gegründete Unternehmen als Marktführer im Containertransport auf der Straße gilt, werden auch die Länder Mittel- und Osteuropas bedient. Darüber hinaus ist Autamarocchi im Bereich FTL (Full Truck Loads) präsent, sowohl auf dem nationalen italienischen Markt als auch auf den internationalen Routen, wo Kooperationen mit Subunternehmern bestehen.

www.autamarocchi.com