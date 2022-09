Containerterminal auf Maasvlakte I wird ausgebaut

Mit dem gemeinsamen Terminal mit Hutchison Ports will MSC seine Containerumschlagsaktivitäten in Rotterdam erweitern.

Bild: Port of Rotterdam

Hutchison Ports und Terminal Investment Limited Sàrl (TIL), die Terminal-Investmentgesellschaft der Mediterranean Shipping Company (MSC), planen eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eines neuen Containerterminals in Rotterdam.Am geplanten Standort, dem Europahaven, befinden sich die Nordseite des Hutchison Ports ECT Delta Terminals und Hutchison Ports Delta II (das ehemalige APMT-R Gelände).Beide Standorte auf der Delta-Halbinsel werden Teil des neuen Containerterminals sein und unterstützen die Wachstumsambitionen von MSC.Der Hafenbetrieb Rotterdam wird für dieses Projekt die Kaimauern sanieren.Das gesamte Terminal wird in mehreren Phasen entwickelt und in Betrieb genommen.