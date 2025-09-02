Aus Duisburg-Ruhrort Hafen DUSS wird „Rail Hub Duisburg“

02.09.2025

Das kontinentale Terminal im Ruhrorter Hafen ist ein wichtiger Gateway-Knotenpunkt im europäischen Netzwerk der Kombiverkehr.

Aus Duisburg-Ruhrort Hafen DUSS wird „Rail Hub Duisburg“ Bild: PKV
Die Kombiverkehr Gruppe wird zum 1.Jänner 2026 Betreiberin des Terminals der Planungsgesellschaft Kombinierter Verkehr mbH (PKV) in Duisburg-Ruhrort Hafen.Damit wechselt nach über 20 Jahren die Betreibergesellschaft des Terminals, das sich seit 1991 im Eigentum der PKV befindet.Künftig tritt die KV-Anlage unter dem Namen „Rail Hub Duisburg“ auf.Die neue Betreibergesellschaft wird von der Kombiverkehr Intermodal Services GmbH Duisburg verantwortet werden, einer Konzerngesellschaft der Kombiverkehr KG.

