Aus Duisburg-Ruhrort Hafen DUSS wird „Rail Hub Duisburg“

Das kontinentale Terminal im Ruhrorter Hafen ist ein wichtiger Gateway-Knotenpunkt im europäischen Netzwerk der Kombiverkehr.

Die Kombiverkehr Gruppe wird zum 1.Jänner 2026 Betreiberin des Terminals der Planungsgesellschaft Kombinierter Verkehr mbH (PKV) in Duisburg-Ruhrort Hafen.Damit wechselt nach über 20 Jahren die Betreibergesellschaft des Terminals, das sich seit 1991 im Eigentum der PKV befindet.Künftig tritt die KV-Anlage unter dem Namen „Rail Hub Duisburg“ auf.Die neue Betreibergesellschaft wird von der Kombiverkehr Intermodal Services GmbH Duisburg verantwortet werden, einer Konzerngesellschaft der Kombiverkehr KG.