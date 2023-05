Auch die Hupac ist mit einer Stagnation konfrontiert

Hupac hat erneut ihr jährliches Intermodal Forum in Lugano durchgeführt.Mehr als 200 Gäste aus rund 15 europäischen Ländern und zahlreiche hochkarätige Referenten vertraten Verlader, Logistikdienstleister, KV-Operateure, Terminals, Bahnbetreiber, Politik und Institutionen.Ziel der Veranstaltung war es, die Anforderungen an den intermodalen Verkehr im aktuellen Kontext der globalen Instabilität zu beleuchten.Besonderes Augenmerk wurde auf Investitionen in die Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit der Transportdienstleistungen und die internationale Integration im Zusammenhang mit den europäischen Klimazielen gelegt.Die Highlights aus der Rede von Michail Stahlhut, CEO der Hupac Gruppe: „Der Kombinierte Verkehr ist derzeit mit einer Stagnation konfrontiert.

