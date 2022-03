Asien-Verkehr: Dachser erhöht Luftfrachtkapazität

Der Krieg in der Ukraine, Embargos und Luftraumsperrungen wirken sich auch auf das weltweite Luftfrachtgeschehen aus.Die globale Luftfrachtkapazität hat sich um rund 20 Prozent verringert.Darauf reagiert Dachser Air & Sea Logistics in den kommenden drei Wochen mit einem zusätzlichen Charterflug auf der Strecke Frankfurt – Shanghai.Der Nurfrachter verkehrt einmal wöchentlich zwischen Europa und Asien und transportiert rund 100 Tonnen Luftfracht pro Flug.„Wir beobachten die Entwicklungen äußert genau und haben sehr schnell auf den aktuellen Kapazitätsengpass auf der Strecke zwischen Shanghai und Frankfurt reagiert“, sagt Timo Stroh, Head of Global Air Freight bei Dachser.

