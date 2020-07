Asien-Premiere für den „SAB“-Service von Senator International

Das Erfolgsmodell der Hamburger Spedition Senator International mit den eigen kontrollierten Frachtflügen „SAB“ entwickelt sich dynamisch weiter. Erstmals wird mit der “SAB“ Senator Asia Bridge jetzt auch ein asiatisches Ziel angeflogen – regelmäßig und direkt von und nach Deutschland.

Der Jungfernflug von Frankfurt International Airport (FRA) nach Singapur Changi Airport (SIN) ist am 26. Juli 2020 geplant. In der ersten Woche werden zwei Verbindungen geflogen: am 26. Juli von Frankfurt (FRA) nach Singapur und am 27. Juli zurück über Dubai-World Central International Airport (DWC) nach Frankfurt-Hahn (HHN). Danach folgt ein Flug nach Singapur am 29. Juli und zurück am 30. Juli. Ab 2. August sind die Flüge regelmäßig einmal pro Woche buchbar, jeweils sonntags hin, montags zurück.

Mit dem Standort Singapur verfügt Senator International über ein effizientes Drehkreuz nach Südost-Asien und Australien/Neuseeland. Mit der neuen Destination bietet der “SAB“ jetzt insgesamt vier globale Flugziele an: Greenville-Spartanburg (GSP), Chicago-Rockford (RFD), Johannesburg (JNB) und Singapur (SIN).

Senator International ist mit weltweit 65 Niederlassungen in den Bereichen Luft-/Seefracht, Verpackung, Logistics und Event Logistics tätig. Außerdem stützt sich das 1984 gegründete, inhabergeführte, mittelständische Unternehmen mit Sitz in Hamburg auf die Zusammenarbeit mit langjährigen und gewachsenen Partnern.

