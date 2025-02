Arvato begleitet Douglas nach Italien und Osteuropa

Neue Distributionszentren in Bologna und Mszczonów sind wichtige Schritte in der gemeinsamen Wachstumsstrategie.

Arvato übernimmt weitere logistische Aufgaben für die Douglas Gruppe.Im 25.Jahr der Zusammenarbeit wird der 3PL-Spezialist auch das Fulfillment für die Kunden und Filialen der Parfümeriekette in Italien, Polen, Osteuropa und den baltischen Ländern verantworten, zusätzlich zur DACH-Region.Herzstücke der vertieften Partnerschaft sind zwei neue Distributionszentren in Polen und Italien , konkret ein 46.000 m² großes Lager in Mszczonów bei Warschau, sowie ein 18.