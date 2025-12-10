Il Fado: Arcese Group erwirbt Standort in Livorno

Über die Automotive-Logistikplattform werden jetzt auch Importe der chinesischen Hersteller Dongfeng und Changan abgewickelt.

XCA, ein Unternehmen der Arcese Group, gegründet durch ein Joint Venture mit der Familie Conti, hat die Übernahme des Geschäftsbereichs von Autotrade & Logistics abgeschlossen.Dieser umfasst die Transportdivision, die Verantwortung für den Standort Atessa und insbesondere das Management von Il Faldo – eine der größten Automotive-Logistikplattformen Europas, gelegen in Collesalvetti (Livorno). Letzteres erstreckt sich über 700.000 m² und bietet Platz für bis zu 30.000 Fahrzeuge.