Il Fado: Arcese Group erwirbt Standort in Livorno

10.12.2025

Über die Automotive-Logistikplattform werden jetzt auch Importe der chinesischen Hersteller Dongfeng und Changan abgewickelt.

Il Fado: Arcese Group erwirbt Standort in Livorno Bild: Arcese Group
XCA, ein Unternehmen der Arcese Group, gegründet durch ein Joint Venture mit der Familie Conti, hat die Übernahme des Geschäftsbereichs von Autotrade & Logistics abgeschlossen.Dieser umfasst die Transportdivision, die Verantwortung für den Standort Atessa und insbesondere das Management von Il Faldo – eine der größten Automotive-Logistikplattformen Europas, gelegen in Collesalvetti (Livorno). Letzteres erstreckt sich über 700.000 m² und bietet Platz für bis zu 30.000 Fahrzeuge.

