APM Terminals: Spatenstich für Megaexpansion in Rotterdam

Bild: APM Terminals / Harold Kunst (APMT), Haydi Galvez (ABB), Jack Craig (APMT), Harbert van der Wildt (Dura Vermeer), Boudewijn Siemons (Port of Rotterdam Authority), Edwin van der Poel (GMB), Hans Jongejan (APMT) und Mark Nolet (APMT).

Bei APM Terminals Maasvlakte II erfolgte zu Wochenbeginn der offizielle Start für ein großes Ausbauvorhaben.Damit wird ein Meilenstein in der Entwicklung des hochmodernen Containerterminals erreicht.Die erste Phase der Erweiterung soll voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein.Boudewijn Siemons, CEO des Hafenbetriebs Rotterdam, sagte beim Spatenstich: „APM Terminals hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Containersegments in Rotterdam gespielt und wird dies auch weiterhin tun.Investitionen wie diese sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass der Hafen als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt und seine Position als zuverlässiger und widerstandsfähiger Container-Hub in Nordwesteuropa beibehält.