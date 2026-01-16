Gebrüder Weiss stärkt Präsenz an der Seidenstraße

Die Repräsentanz in Taschkent wird zur eigenständigen Landesorganisation, um die wachsende Agrartechnikbranche zu bedienen.

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss baut seine Präsenz in Usbekistan aus.Aus der bisherigen Repräsentanz in der Hauptstadt Taschkent ist zum 1.Jänner 2026 eine eigenständige Landesorganisation geworden.Damit trägt der Dienstleister der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähigen Logistiklösungen in dem zentralasiatischen Staat Rechnung.Internationale Kunden ebenso wie lokale Unternehmen benötigen in Usbekistan zunehmend zuverlässige Transport- und Supply-Chain-Services, insbesondere in der Agrartechnik.