Alstom modernisiert die Bahnachse Bukarest – Giurgiu

Das Projekt im Wert von 450 Mio. EUR wird die Kapazität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit des Betriebs auf der Strecke erhöhen.

Der globale Mobilitätsanbieter Alstom hat einen neuen Auftrag in Rumänien zur Modernisierung des Bahnachse Bukarest-Giurgiu, Los 2, durch die Implementierung von ERTMS Level 2-Signalanlagen und Elektrifizierung erhalten.Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 450 Mio.EUR – an dem Alstom zu etwa 25 Prozent beteiligt ist – soll die Kapazität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der ersten Eisenbahnstrecke Rumäniens, die 1869 eingeweiht wurde, erhöhen. Der Auftrag umfasst die Modernisierung einer 93,45 Kilometer langen, eingleisigen Bahnstrecke zwischen Bukarest Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Grenze.Das Projekt sieht die Elektrifizierung, die Erneuerung der Infrastruktur und des Oberbaus, Signal- und Telekommunikationssysteme sowie weitere Bauarbeiten vor.