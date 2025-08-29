Alstom modernisiert die Bahnachse Bukarest – Giurgiu

29.08.2025

Das Projekt im Wert von 450 Mio. EUR wird die Kapazität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit des Betriebs auf der Strecke erhöhen.

Alstom modernisiert die Bahnachse Bukarest – Giurgiu Bild: Alstom
Der globale Mobilitätsanbieter Alstom hat einen neuen Auftrag in Rumänien zur Modernisierung des Bahnachse Bukarest-Giurgiu, Los 2, durch die Implementierung von ERTMS Level 2-Signalanlagen und Elektrifizierung erhalten.Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 450 Mio.EUR – an dem Alstom zu etwa 25 Prozent beteiligt ist – soll die Kapazität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der ersten Eisenbahnstrecke Rumäniens, die 1869 eingeweiht wurde, erhöhen.  Der Auftrag umfasst die Modernisierung einer 93,45 Kilometer langen, eingleisigen Bahnstrecke zwischen Bukarest Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Grenze.Das Projekt sieht die Elektrifizierung, die Erneuerung der Infrastruktur und des Oberbaus, Signal- und Telekommunikationssysteme sowie weitere Bauarbeiten vor.

