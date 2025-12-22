20 Jahre Rail Cargo Group: Alles Schiene

Die aktuell 6.014 Mitarbeitenden bewegen 79,9 Mio. Nettotonnen im Jahr und erzielten 2024 knapp 2 Mrd. EUR Umsatz.

„Unser Plan ist klar: Wir investieren weiter stark in neue Angebote.Das soll den Zugang zur Schiene einfacher machen, auch für Betriebe ohne eigenen Gleisanschluss.“ So lautet die Strategie der ÖBB Rail Cargo Group (RCG), die 2025 ihr 20-jähriges Bestehen feiert.Die Rail Cargo Austria als Marke gibt es seit 1994, aber damals firmierte sie noch unter ÖBB Güterverkehr.Nachdem 2004 das Bundesbahnstrukturgesetz in Kraft getreten ist, entstand der ÖBB Konzern mit seinen operativen Tochtergesellschaften: So wurde am 1.