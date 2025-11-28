Anzeige

Adami Trasporti fährt Flüssigkeiten in ganz Europa

28.11.2025

Rollwiderstandsoptimierte Reifen mit hoher Laufleistung von Continental wirken sich positiv auf Betriebskosten (TCO) aus.

Adami Trasporti fährt Flüssigkeiten in ganz Europa Bild: Adami Trasporti
Continental beliefert die Flotte des italienischen Transportunternehmens Adami Trasporti mit den Reifen Conti Hybrid HS5, HD5 und Conti Hybrid HT3.Hierdurch kann der Logistiker seine Gesamtbetriebskosten deutlich senken und die Umweltbilanz der Flotte verbessern.„Mit den rollwiderstandoptimierten Reifen reduzieren wir unsere CO2-Emissionen und profitieren gleichzeitig von einer hohen Laufleistung“, berichtet Stefano Adami, Inhaber von Adami Trasporti.„Die Kraftstoffeinsparungen in Höhe von eineinhalb bis zwei Prozent sind entscheidend für uns, da sich der Verbrauch direkt auf unsere Betriebskosten auswirkt.“ Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Verona ist seit mehr als vier Generationen auf Lebensmitteltransporte spezialisiert und beschäftigt 280 Mitarbeitende.

