Acht neue ‚Eco Reachstacker’ von Kalmar für PSA Italy

Der Hafenlogistiker PSA Italy ersetzt die bestehenden Reachstacker an den Terminals PSA Sech und PSA Genova PRA in Genua durch acht ‘Eco Reachstacker’ von Kalmar.Die Auslieferung der neuen Maschinen ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Mit dem kleineren Dieselmotor reduziert der ‘Eco Reachstacker‘ den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen um bis zu 40 Prozent im Vergleich zu älteren Modellen und um 25 Prozent gegenüber den neueren Versionen – das ohne Kompromisse bei der Leistung.Die PSA Group will ihre absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 (im Vergleich zum Basisjahr 2019) um 50 Prozent reduzieren und bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen hinarbeiten. Roberto Ferrari, CEO von PSA Italy: „Wir optimieren unseren Fuhrpark ständig, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Verpflichtungen zur Eindämmung der Treibhausgase einzuhalten, die wir gegenüber der Stadt Genua und ihren Institutionen eingegangen sind.

