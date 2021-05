Ab Juni Slotbuchung bei Celebi Cargo in Frankfurt

Die Celebi Cargo GmbH ist seit 2011 am Frankfurter Flughafen vertreten und einer der führenden Luftfrachtabfertiger am Standort.Seit der Übernahme von Aviapartner im März 2014 bietet das Unternehmen direkten Vorfeldzugang an und schlägt mit etwa 300 Mitarbeitenden jährlich 200.000 Tonnen Fracht um.Das Geschäft in der physischen und dokumentarischen Abfertigung von Luftfracht für die 16 regulären Airline-Kunden läuft auf Hochtouren.Damit das hohe Cargo-Aufkommen reibungslos und schnell abgewickelt werden kann, ist eine vorausschauende Planung und Koordination, wie sie mit dem Rampensteuerungssystem FAIR@Link der Dakosy AG erreicht werden kann, unerlässlich.

