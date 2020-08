A.P. Moller – Maersk rechnet mit Erholung der Transportmengen

Im 2. Quartal 2020 verbesserte A.P. Moller – Maersk die Rentabilität in allen Geschäftsbereichen durch einen agilen Kapazitätseinsatz, Initiativen zur Kostensenkung und Anpassung an die veränderten Kundenbedürfnisse. Dieser Erfolg wurde trotz des starken Rückgangs im weltweiten Transportaufkommen nach der Covid-19-Krise erzielt.



„Unser Betriebsergebnis verbesserte sich um 25 Prozent und damit im achten Quartal in Folge gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Kostendisziplin in allen unseren Geschäftsbereichen, niedrigere Treibstoffpreise und höhere Frachtraten im Seeverkehr und eine höhere Rentabilität im Bereich Logistik und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Mit diesem Ergebnis und einer starken Bilanz sind wir gut positioniert, um finanziell und strategisch gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, gibt sich Søren Skou, CEO von A.P. Moller – Maersk, zuversichtlich.



Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) verbesserte sich auf 1,7 Mrd. USD, was über den ursprünglichen Erwartungen vom Juni liegen. Die EBITDA-Spanne stieg von 14,1 Prozent im zweiten Quartal des vergangenen Jahres auf 18,9 Prozent. Der Umsatz ging um 6,5 Prozent auf 9 Mrd. USD zurück, was im Volumenrückgang der Seefracht von 16 Prozent, beziehungsweise von 14 Prozent bei den Gateway-Terminals begründet liegt.



Im Seeverkehr wurde das geringere Frachtaufkommen teilweise durch den agilen Kapazitätseinsatz des globalen Netzwerks ausgeglichen, was sich zusammen mit niedrigeren Treibstoffpreisen und höheren Frachtraten positiv auswirkte. Im Bereich Logistik und Dienstleistungen stieg die Rentabilität durch Kostenmaßnahmen, einen günstigen Beitrag der Luftfracht und die Integration von „Performance Team“, während der Bereicht Terminals und Schleppdienste Widerstandsfähigkeit bewies, indem das geringere Aufkommen durch eine Kostenbremse ausgeglichen wurde.



A.P. Moller – Maersk erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Containern aufgrund von Covid-19 im Jahr 2020 weiter abnimmt. Im 3. Quartal sollte sich das Aufkommen allmählich erholen, wobei man derzeit von einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr ausgeht.



