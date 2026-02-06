A.P. Moller Maersk: 2026 bringt 2–4 Prozent mehr Container

Der dänische Logistikkonzern plant jährliche Kostensenkungen von 180 Mio. USD im Corporate-Bereich und baut rund 1.000 Stellen ab.

A.P.Moller – Maersk verzeichnete zuletzt ein Jahr mit Fortschritten in allen Geschäftsbereichen.Durch Volumenwachstum, eine starke operative Leistung und proaktives Kostenmanagement konnte der Reederei- und Logistikkonzern mit Hauptsitz in Kopenhagen für das Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse am oberen Ende seiner Finanzprognose einfahren.Der Umsatz betrug 54 Mrd.