High & Heavy von GIG Karasek: 95 Tonnen, 16 Meter lang

Das Kernstück einer der leistungsfähigsten industriellen Wärmepumpen ist am BASF-Standort Ludwigshafen eingetroffen.

Mehrere hundert Kilometer Wasserstraßen hat eines der größten Anlagenteile für den Bau der Wärmepumpe am Standort der BASF in Ludwigshafen hinter sich gebracht.Der 95 Tonnen schwere sogenannte Plattenfallfilmverdampfer wurde per Schiff aus Schwedt an der Oder bis in den Hafen des BASF-Stammwerks transportiert.Per Schwertransport ging es im Anschluss über das Werksgelände an die Baustelle für die Wärmepumpe am Steamcracker, wo die Kernkomponente nun verbaut wird.Die im Bau befindliche Anlage wird eine der leistungsfähigsten industriellen Wärmepumpen zur emissionsfreien Dampferzeugung weltweit sein.Der Fallfilmverdampfer übernimmt darin eine zentrale Rolle.