80 Mio. EUR: E-Lkw-Förderung geht in die nächste Runde

Zwischen Jänner und Juni 2025 wurden in Österreich knapp 2.500 E-Trucks neu für den Verkehr zugelassen.

Mobilitätsminister Peter Hanke hat den Startschuss für die nächste Förderung zur Anschaffung von E-Lkw (N1, N2 + N3) und deren Ladeinfrastruktur gegeben.Im Rahmen des E-Mobilitätsprogramms „eMove Austria“ stehen dafür im Jahr 2025 über 80 Mio.EUR bereit.„Wir investieren massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr – jeder EUR unseres Programms ‚eMove Austria‘ fließt 1 zu 1 in die Mobilitätswende“, so Peter Hanke.Beim Programmschwerpunkt „eTruck“ werden bei der Anschaffung 60 Prozent des Aufpreises von einem konventionellen Verbrenner-Lkw zu einem E-Lkw sowie 40 Prozent der dazugehörigen Ladeinfrastruktur gefördert.