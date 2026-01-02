80 Jahre Schildecker Transport: Bulk Logistics im Fokus

02.01.2026

Das niederösterreichische Familienunternehmen hat sich als Dienstleister für die Chemie- und Lebensmittelindustrie etabliert.

80 Jahre Schildecker Transport: Bulk Logistics im Fokus Bild: Schildecker Transport
Die heute international tätige Schildecker Transport GmbH wurde im Jahr 1945 von Karl Schildecker gegründet.Er startete unter schwierigsten Nachkriegsbedingungen mit einem Traktor.Ab 1949 erfolgte der Einsatz des ersten Lastkraftwagens im Holz- und Rübentransport.Heute werden mit einer modernen Fahrzeugflotte nationale/internationale Tank- und Silotransporte sowie Container-Trucking durchgeführt. Das Angebot einer Tankreinigung sowie der zusätzliche Service einer Tankstelle für Diesel und Super 95 zu Diskontpreisen vervollständigen das Angebot von Schildecker Transport.

